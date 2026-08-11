Gümüşhane'de 42 Dağcı Abdalmusa Zirvesi'ne Zorlu Tırmanış Gerçekleştirdi

Gümüşhane'de 42 sporcu, kentin en yüksek noktası olan 3 bin 331 metre rakımdaki Abdalmusa Zirvesine zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Sis ve aralıklı yağmur altında 14,5 kilometrelik parkuru 11 saatte tamamlayan dağcılar, ağustos ayında buzul gölüne girerek unutulmaz bir etkinliğe imza attı.

Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (GÜDAK) üyesi 42 sporcu, kentin en yüksek noktası olan 3 bin 331 metre rakımdaki Abdalmusa Zirvesi'ne tırmandı. Aralarında çocukların da bulunduğu sporcular, 14,5 kilometrelik zorlu parkuru yaklaşık 11 saatte tamamladı.

GÜDAK'ın düzenlediği etkinlik için yola çıkan ekip, araçlarla Torul ilçesine bağlı Gümüştuğ köyünün 2 bin 475 metre rakımlı Yılanlı Yaylası'na ulaştı. Sporcular, buradan farklı bir rota izleyerek Acembol ve Yıldız gölleri üzerinden zirve tırmanışına başladı.

Güneşli başlayan tırmanış sis ve yağmurla devam etti

Yürüyüşün Acembol Gölleri başına kadar olan bölümü güneşli havada geçti. Bu noktadan sonra bölgede etkili olan sis ve aralıklı yağmur, dik ve kayalık parkuru daha da güçleştirdi.

Devasa kayaların ve zorlu geçitlerin bulunduğu rotada kontrollü biçimde ilerleyen 42 sporcunun tamamı Abdalmusa Zirvesi'ne ulaştı. Ekip üyeleri zirvede hatıra fotoğrafı çektirerek zirve defterini imzaladı.

Bugüne kadar hiçbir kurum ve kişi tarafından yerleştirilmeyen zirve tabelasını zorlu parkurda taşıyarak 3 bin 331 metreye ulaştıran GÜDAK üyeleri, tabelayı zirvedeki yerine yerleştirdi. Kulüp üyeleri, tabelanın hazırlanmasına katkı sunan Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teşekkür etti.

Ağustos ayında kar kütlelerinin üzerinden geçtiler

Önceki yıllarda geniş bir görüş alanı sunan zirve, bu yıl yoğun sis nedeniyle büyük ölçüde manzaradan yoksun kaldı. Ağustos ayına rağmen yüksek kesimlerde varlığını koruyan kar kütleleri de parkurun dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı.

Sporculardan bazıları, soğuk hava ve çevredeki kar kütlelerine rağmen rota üzerindeki buzul göllerinde yüzdü. Ekip daha sonra şelaleler, yüksek dağ çiçekleri ve karla kaplı alanların arasından Dulağa Yaylası yönüne ilerledi.

Tırmanışın ardından 2 bin 178 metre rakımdaki Dulağa Yaylasına ulaşan sporcular, 14,5 kilometrelik parkuru 11 saatte tamamlayarak gece karanlığında araçların yanına geri döndü.

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, Abdalmusa tırmanışını her yıl Ağrı Dağı programından önce yaptıklarını belirterek, "Abdalmusa Zirvesi bizim için önemli bir hazırlık parkuru oluyor. Yılanlı Yaylası'ndan saat 10.00'da başladık ve saat 14.00'te zirveye ulaştık. Hava sisliydi ve zaman zaman yağış etkili oldu. Bu nedenle kontrollü ilerledik. Güzel bir zirve ve iniş gerçekleştirdik" dedi.

"İliklerime kadar donduğumu hissettim"

Buzul gölünde yüzen sporculardan Mikdat Başgöze ise yaşadığı deneyimi şöyle aktardı:

"Ağustos ayının ortalarında kenarlarda kar var. Çok değişik bir duyguydu, daha önce hiç böyle buzul gölüne girmemiştim. İliklerime kadar donduğumu hissettim. Çıktıktan sonra üzerimden buhar çıkıyordu. Yürüyüş çok eğlenceliydi, 13 yıldır Gümüşhane'de yaşamama rağmen Abdalmusa Zirvesine ilk defa çıktım. Çok eşsiz bir zirveydi. Sis vardı, yer yer yağmur yağdı. Bir ıslandık, bir kuruduk. Değişik bir faaliyetti, sis açıldığında manzara çok güzeldi."

Ailesiyle birlikte etkinliğe katılan 14 yaşındaki Mustafa Berat Ergin de zorlu parkurun tamamını yürüyerek zirveye ulaştı. Ergin, tırmanışı "Abdalmusa Dağı'na çıktık. Hava sisliydi, yağmurluydu. Manzarayı çok göremedik ama aşağı indikçe sisler açılmaya başladı, manzarayı izleyebildik. Zorlu bir yerdi, epey taşlık bir alan. Çok dik tırmandık, çok dik indik ama sonunda değdi" diyerek özetledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı