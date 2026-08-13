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Gümüşhane'den Artvin'e 400 sülün doğaya salındı

Gümüşhane'den Artvin'e 400 sülün doğaya salındı
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gümüşhane'de yetiştirilen 400 sülünü Artvin Arhavi'de doğaya bıraktı. Sülünler, biyoçeşitliliği desteklemek ve zararlılarla mücadele için salınırken, yetkililer av baskısına karşı hassasiyet çağrısı yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün kanatlı yaban hayvanı salım programı kapsamında, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki üretim istasyonunda yetiştirilen 400 sülün, Artvin'in Arhavi ilçesinde doğaya salındı.

Etkinliğe Arhavi Kaymakamı Muhammet Güzel, İlçe Jandarma Komutanı Ali Büyükkeskin ve Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri katıldı. Sülünler; ilçeye bağlı Tepeyurt, Konaklı ve Şenköy köyleri ile Yukarıhacılar Mahallesi kırsalında doğaya salındı.

Arhavi Kaymakamı Muhammet Güzel, doğaya salınan kuşların bölge ekolojisi ve tarımı için kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak vatandaşlara çağrıda bulundu. Kuşların uyum sağlama sürecinde av baskısına maruz kalmaması gerektiğini ifade eden Güzel, bölge halkının ve avcıların bu konuda maksimum hassasiyet göstermesini istedi. Koruma altındaki sülünlerin yasa dışı avlanması durumunda ağır cezai yaptırımların uygulanacağı hatırlatıldı.

Öte yandan sülünlerin hem bölgedeki yaban hayatı popülasyonunu desteklemek ve biyoçeşitliliği korumak hem de bölge tarımına büyük darbe vuran kahverengi kokarca ve insan sağlığını tehdit eden kene gibi zararlılarla biyolojik olarak mücadele etmek için doğaya bırakıldığı vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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