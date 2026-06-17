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Gümüşhane semalarında nadir görülen gezegen hizalanması: Harşit Çayı üzerinde muhteşem görüntü

Gümüşhane semalarında nadir görülen gezegen hizalanması: Harşit Çayı üzerinde muhteşem görüntü
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Gümüşhane semalarında gün batımının ardından Venüs, Jüpiter ve Merkür'ün ince hilal ile hizalanması, Harşit Çayı üzerinden muhteşem karelerle kaydedildi.

Gümüşhane semaları, gün batımının hemen ardından nadir görülen bir gezegen hizalanmasına sahne oldu. İnce hilale eşlik eden Venüs, Jüpiter ve Merkür, Harşit Çayı üzerinden muazzam karelerle kayıt altına alındı.

Gökyüzü tutkunlarının uzun süredir merakla beklediği nadir astronomi olayı, 17 Haziran akşamı gün batımının hemen ardından tüm görkemli yapısıyla kendisini gösterdi. Dünya genelinde sınırlı noktalardan net bir şekilde izlenebilen nadir gökyüzü olayı, bu akşam adeta görsel bir şölene dönüştü.

Gökyüzünde incecik bir hilal şeklinde beliren Ay'ın yanına dizilen Venüs, Jüpiter ve Merkür, astronomi tutkunlarına unutulmaz bir gezegen hizalanması gecesi yaşattı.

Harşit Çayı buluşma kaydedildi

Kentin usta fotoğrafçılarından Metin Aydın tarafından yakalanan karelerde, Ay ve gezegenlerin birbirine en yakın hali izleyenleri mest etti.

Şehir merkezinin adeta bir gerdanlığı konumunda bulunan Harşit Çayı'nın hemen üzerinden gökyüzüne yansıyan bu tablo, kentsel mimariyle birleşerek hafızalardan silinmeyecek estetik bir manzara oluşturdu.

Gökyüzünde üç gezegen birden aynı hizaya geldi

Gümüşhane semalarındaki gözlemin teknik detaylarında ise tam bir gezegen cümbüşü yer aldı. İnce hilal şeklindeki Ay, gökyüzünün en parlak gezegenlerinden biri olarak bilinen Venüs ile yan yana geldi. Bu ikiliye, batı gökyüzünde tüm ihtişamıyla parlayan Jüpiter ile güneşten en uzak noktasına ulaşan nispeten sönük Merkür eşlik etti. Gezegenlerin milimetrik bir düzenle gökyüzünde yan yana dizilmesi, şehirdeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip edildi.

Dünya Işığı Etkisi Çıplak Gözle İzlendi

Bu akşamki gözlemin en dikkat çeken detaylarından biri de bilim dünyasında "Dünya ışığı" (Earthshine) olarak adlandırılan doğa etkisi oldu. Ay'ın güneş ışığı almayan karanlık yüzeyi, Dünya'dan yansıyan ışıklar sayesinde hafifçe parlayarak net bir görünüme kavuştu.

Bu sayede Gümüşhaneliler bu anları çıplak gözle izleyebildi. Görsel şöleni kaçırmayan vatandaşlar ve fotoğrafçılar kentin yüksek noktalarında ve Harşit Çayı kenarında bu anlar cep telefonlarıyla kaydetti. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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