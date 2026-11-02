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Görele'de fındık bahçesindeki heyelan evleri ve mezarlığı tehdit ediyor

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Giresun'un Görele ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde 92 yaşındaki Ekrem Ekiz'in fındık bahçesinde aşırı yağışlar nedeniyle yaklaşık 10 dönümlük alanda heyelan meydana geldi. Ekiz, arazinin yaklaşık 100 metre kaydığını belirterek evleri ve mahalle mezarlığı için önlem istedi.

Giresun'un Görele ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle fındık bahçesinde büyük çaplı heyelan meydana gelen 92 yaşındaki Ekrem Ekiz, evlerinin ve mahalle mezarlığının tehlike altında olduğunu belirterek yardım istedi.

Görele ilçesine bağlı Hürriyet mahallesinde yaşayan 92 yaşındaki Ekrem Ekiz'in, aşırı yağışlar nedeniyle yaklaşık 10 dönümlük fındık bahçesinde toprak kaymaları meydana geldi. Arazinin yaklaşık 100 metre aşağı kaydığını belirten Ekiz, her yağışta yeni bir heyelan yaşanmasından endişe ettiklerini söyledi.

Bahçenin alt kısmında evlerin bulunduğunu ifade eden Ekiz, olası bir heyelanın can ve mal kaybına yol açabileceğini belirterek, "Her yağmur yağdığında korku yaşıyoruz. Fındık bahçemizde büyük toprak kaymaları oldu. Evlerimiz de heyelan nedeniyle zarar görebilir. Bir can kaybı yaşanmasından endişe ediyoruz" dedi.

Mahalle mezarlığı da risk altında

Heyelan tehlikesinin yalnızca fındık bahçesiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Ekiz, bölgenin alt kısmında bulunan mahalle mezarlığının da risk altında olduğunu söyledi.

Şiddetli yağışların devam etmesi halinde heyelanın daha geniş bir alana yayılabileceğini belirten Ekiz, "Mahallenin altında mezarlığımız da var. Büyük bir heyelan yaşanırsa evlerimizle birlikte mezarlığımız da zarar görebilir. İstanbul veya Mersin'deki gibi kuvvetli bir yağmur yağsa burayı silip süpürür. Hem evlerimiz hem bahçemiz hem de mezarlığımız tehlike altında" ifadelerini kullandı.

"Önlem alacak kendi imkanım yok"

Maddi imkanlarının yetersiz olduğunu ve kendi başına önlem alamadığını dile getiren Ekiz, yetkililerden bölgeye müdahale edilmesini istedi.

Ekiz, "Buraya ekskavatör getirecek gücüm yok. Benim fındık bahçemin devamında başka bir vatandaşın da bahçesi bulunuyor. Onun arazisi de tehlikede. Bir an önce önlem alınmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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