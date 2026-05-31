Haberler

Güroymak'ta gün batımı görsel şölen sundu

Güroymak'ta gün batımı görsel şölen sundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde akşam saatlerinde gökyüzünün kızıl ve turuncu tonlara bürünmesiyle eşsiz bir gün batımı manzarası oluştu. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için huzur veren bu görüntüler, bölge halkı tarafından hayranlıkla izlendi.

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesi, akşam saatlerinde büründüğü kızıl renklerle adeta görsel bir şölen sundu. Bölgenin eşsiz doğasıyla birleşen gün batımı manzarası, güzel görüntüler oluşturdu.

Gölbaşı beldesi ovalarından izlenen gün batımında, güneşin dağların ardına süzülürken gökyüzünü turuncu ve kızıl tonlara boyaması, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler ortaya çıkardı. Gökyüzündeki kızıllığa eşlik eden kuşların süzülüşü ve sakin doğa, beldede huzur veren atmosferi gözler önüne serdi. Özellikle bahar ve yaz aylarında gün batımı vakti doğanın sunduğu bu muazzam renk cümbüşü, bölge halkı ve yolu beldeden geçen vatandaşlar tarafından hayranlıkla izleniyor. Sarp dağların siluetiyle birleşen güneşin son ışıkları, Güroymak'ın saklı kalmış doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü

Yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı! Ölü ve yaralılar var
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti

Otobüs faciasında kahreden detay! Ölü sayısı bu yüzden katlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'den, İsmet İnönü'nün kabri önünde olay sözler: Namussuzlardan çok daha cesur olacağız

Özgür Özel'den İsmet İnönü'nün kabri önünde olay sözler
Ankara'dan kahreden haber: Bakan Çiftçi, Astsubay Yusuf Ergün'ün şehit olduğunu açıkladı

Sürücülerin canını kurtarmak isterken canından oldu!

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den Özgür Özel'e destek

Kılıçdaroğlu mu, Özel mi? Eski CHP lideri tarafını açıkça ilan etti
11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini TikTok'a koyan anne tutuklandı

Öz kızının müstehcen videolarını paylaşan anne için karar verildi
Karnı burnunda sahneye çıkan Melike Şahin, performansıyla tepki çekti

Karnı burnunda sahneye çıktı, performansıyla tepki çekti
Havalimanlarında ücretsiz içme suyu hizmeti yaygınlaştırılıyor

Yolculara müjde! O hizmet tamamen ücretsiz oluyor
İspanyol bayrağı yere düştü, Kral VI. Felipe hiç bir şey yapamadı

Kral'ın zor anları: Yerinden bile kıpırdayamadı