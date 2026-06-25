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Ağa takılan deniz kaplumbağasını dernek görevlileri kurtardı

Ağa takılan deniz kaplumbağasını dernek görevlileri kurtardı
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Akdeniz Koruma Derneği üyeleri, Gökova Körfezi'nde balıkçılığa kapalı bölgede paragat ağına takılan deniz kaplumbağasını yoğun çabayla kurtardı. Dernek, hedef dışı avcılığın Akdeniz için büyük tehdit olduğunu vurguladı.

Akdeniz Koruma Derneği üyeleri, Gökova Körfezi'nde balıkçılığa kapalı bölgede denize atılmış paragat ağına takılan deniz kaplumbağasını yoğun çabalar sonucunda kurtardı.

Akdeniz Koruma Derneği üyeleri, bilimsel izleme çalışmaları sırasında ağlara takılmış bir deniz kaplumbağasını fark etti. Ekip, hem suyun içinden dalış yaparak hem de bottan müdahale ederek kaplumbağayı kurtarmayı başardı.

Akdeniz Koruma Derneğinden yapılan açıklamada, "Hedef dışı avcılık, Akdeniz'in karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biri olarak öne çıkıyor. Her yıl çok sayıda deniz canlısı, hedeflenmedikleri halde balıkçılık ağlarına takılarak zarar görüyor ya da ölüyor. Balıkçılığa kapalı alanlar, tam da bu nedenle türlerin hayatta kalabilmesi için kritik önem taşıyor. Akdeniz Koruma, bölgedeki bilimsel izleme ve koruma çalışmalarını sürdürmeye devam edecek" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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