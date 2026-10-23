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Göçe başlayan allı turna sürüleri Afyonkarahisar semalarında görsel şölen oluşturdu

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Göçe başlayan allı turna sürüleri Afyonkarahisar semalarında görsel şölen oluşturdu Haber Videosunu İzle
Göçe başlayan allı turna sürüleri Afyonkarahisar semalarında görsel şölen oluşturdu
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Kış mevsiminin yaklaşmasıyla sıcak bölgelere göçe başlayan allı turna (pelikan) sürüleri, Afyonkarahisar semalarında görsel şölen oluşturdu. Mola veren sürü doğaseverlerce kaydedilirken yetkililer sulak alanların korunmasının kritik olduğunu vurguladı.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sıcak bölgelere doğru göçe başlayan allı turna (pelikan) sürüleri, Afyonkarahisar semalarında görsel şölen oluşturdu. Mola veren ve rotalarında ilerleyen dev kuş sürüsü, doğaseverler tarafından anbean kayıt altına alındı.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kuzeyden güneye doğru başlayan kuş göçü hareketliliği Afyonkarahisar'da yoğunlaştı. Göç yolu üzerinde bulunan kentin sulak alanları ve semalarından geçen allı turna sürüsü, görenleri mest eden manzaralar ortaya çıkardı. Gökyüzünde süzülerek sarmal çizimler yapan ve mola noktalarına inen onlarca allı turna, çevredeki vatandaşlar ve doğa fotoğrafçıları tarafından cep telefonları ve kameralarla görüntülendi.

Kayıt altına alınan görüntülerde allı turnaların senkronize uçuşları ve mola verdikleri alanlardaki dinlenme anları yer aldı. Yetkililer, göç dönemlerinde sulak alanların korunmasının bu tür mola veren canlılar için kritik önem taşıdığını vurgularken, doğaseverler bu görsel şöleni ilgiyle takip etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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