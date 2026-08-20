Haberler

Leylek Sürüsü Erzincan Semalarında Görsel Şölen Oluşturdu

Leylek Sürüsü Erzincan Semalarında Görsel Şölen Oluşturdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Her yıl Afrika'dan Anadolu'ya göç eden leylekler, bu yıl yaklaşık 15 gün erken hareket ederek Erzincan'da mola verdi. Gökyüzünde görsel şölen oluşturan yüzlerce leylek, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Uzmanlar, erken göçün hava koşulları ve mevsimsel değişimlerle bağlantılı olabileceğini belirtiyor.

Her yıl binlerce kilometre yol kat ederek Afrika'dan sıcak bölgelere göç eden leylek sürüsü, Erzincan semalarında görüntülendi.

Afrika'dan başlayarak Anadolu'ya uzanan göç yolculuğunu sürdüren leylekler, Erzincan'da mola vererek gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Bu yıl göç hareketine yaklaşık 15 gün erken başlayan leylekler, Erzincan semalarında çok sayıda vatandaş tarafından gözlemlendi.

Erzincan merkezden Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi'ne giden vatandaşlar, gökyüzünde kalabalık bir leylek sürüsü görünce araçlarını yol kenarına park ederek kuşları izledi. Uzmanlar, leyleklerin erken göç hareketinin hava koşulları ve mevsimsel değişimlerle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da gece 50'ye yakın deprem oldu! Üç uzman aynı soruya yanıt verdi

İstanbul gece beşik gibi sallandı! Uzmanlardan uyarı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zamanlama manidar! İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında

Sınırımızda neler oluyor? İsrail'den gerginliği tırmandıracak hamle
Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt arasında 18,9 milyon liralık para trafiği

Cemal Enginyurt ve oğlu arasında milyonlarca liralık para trafiği
Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı

Kanlı baskın! Ekmek yedikleri yerde koca bir aileyi yok etti
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

İşte "Kuytulcular"ın kayyum atanan 5 şirketi! Ünlü börekçi de listede
Alihan Kuriş’in Arden Gıda’yı veraset hukukuna aykırı şekilde ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı

Alihan Kuriş’in milyonluk miras oyunu ortaya çıktı
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma

14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Şanlıurfa'yı ayağa kaldıran sözler! O kadın hakkında soruşturma başlatıldı

Şanlıurfa'yı ayağa kaldıran sözler! Soruşturma başlatıldı