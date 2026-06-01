Girlevik Şelalesi bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Erzincan'daki Girlevik Şelalesi, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yurt dışından gelen gurbetçilerin akınına uğradı. Doğal güzelliği ve serin atmosferiyle ziyaretçilere görsel şölen sunan şelale, bayram boyunca yoğun ilgi gördü.

Erzincan'ın doğal güzellikleri arasında yer alan Girlevik Şelalesi, Kurban Bayramı tatilinde yerli turistler ve yurt dışından gelen gurbetçilerin uğrak noktası oldu.

Kentte güneşli havanın etkili olduğu bayram günlerinde, Çağlayan beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi yoğun ziyaretçi ağırladı. Yurt dışından memleketlerine gelen gurbetçilerin de tercih ettiği şelale, bayram tatilinde binlerce kişiyi ağırladı.

Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların yaklaşık 40 metreden dökülmesiyle oluşan şelale, doğal güzelliği ve serin atmosferiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kalecik köyündeki 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, her mevsim farklı güzellikler sunuyor.

Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, şelalenin eşsiz manzarası eşliğinde yürüyüş yapıp piknik yaparak vakit geçirdi. Doğal güzellikler arasında fotoğraf ve öz çekim yapan ziyaretçiler, bölgenin serin havasının tadını çıkardı.

Kış aylarında büyük bölümü donarak oluşan buz sarkıtlarıyla farklı bir görünüme bürünen Girlevik Şelalesi, yaz mevsiminde ise coşkun suları ve yeşil doğasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Girlevik Şelalesi, Erzincan'ın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ziyaretçilerin yanı sıra yurt dışından gelen turistlerin de ilgisini çekmeye devam ediyor. - ERZİNCAN

