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Giresun'da Şiddetli Yağışlar Sel Getirdi

Giresun'da Şiddetli Yağışlar Sel Getirdi
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Giresun’da şiddetli yağışlar sonrası derelerin su seviyesi yükseldi.

Giresun'da şiddetli yağışlar sonrası derelerin su seviyesi yükseldi.

Derelerin yükselen su seviyesi nedeniyle Espiye, Yağlıdere, Keşap gibi ilçelerde yerleşim yerleri su taşkını tehlikesi yaşarken, Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde taşan dere suları su baskınlarına yol açtı.

Belde merkezinden geçen derenin taşması sonucu bir çok iş yeri zarar gördü. Vatandaşlar suların çekilmesinin ardından temizlik çalışması başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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