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Giresun'da Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti: Yollar Kapandı, Engelli Vatandaş Tahliye Edildi

Giresun'da Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti: Yollar Kapandı, Engelli Vatandaş Tahliye Edildi
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Giresun’da etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Giresun'da etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Giresun'un doğu ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı grup ve köy yolları dereye döndü, bazı yollar ise meydana gelen heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, ekipler kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Engelli vatandaş heyelan nedeniyle tahliye edildi

Öte yandan Keşap ilçesine bağlı Unaca köyünde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle bir evde yaşayan engelli vatandaş Giresun İl Özel İdaresi ve AFAD ekiplerinin hızlı müdahalesiyle evinden güvenli şekilde tahliye edildi. Tahliyesi yapılan vatandaş, konaklamasının sağlanması amacıyla Keşap Öğretmenevi'ne yerleştirildi.

Valilikten uyarı

Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kuvvetli yağışların gece boyunca devam etmesinin beklendiği belirtilerek, "İlimizde özellikle doğu ilçelerimizde etkili olan kuvvetli yağışların gece boyunca devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, dere yatakları ve taşkın riski bulunan bölgelerden uzak durmaları önemle rica olunur. İlgili tüm birimlerimiz teyakkuz halinde olup gelişmeler yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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