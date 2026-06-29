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Denizden çıkıp balık yediler, yeniden kayboldular

Denizden çıkıp balık yediler, yeniden kayboldular
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Giresun'da nesli tehdide yakın kategorideki su samurları, Kumyalı Balıkçı Barınağı'na gelerek balıkçıların ikram ettiği balıkları yedi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Giresun'da nesli koruma altında bulunan su samurları, balıkçı barınağına gelerek balıkçılar tarafından ikram edilen balıkları yedi. Bir süre barınakta kalan su samurları daha sonra yeniden denize dalarak gözlerden kayboldu. O sanlar ise balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Giresun'da Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre, "nesli tehdide yakın" kategorisinde yer alan ve avlanmaları yasak olan su samurları görüntülendi. Giresun Merkez Kumyalı Balıkçı Barınağı'nda ortaya çıkan su samurları, balıkçıların ilgi odağı oldu.

Denizden çıkarak balıkçıların yanına gelen su samurlarına balıkçılar tarafından balık ikram edildi. İkram edilen balıkları yiyen su samurları bir süre bölgede dolaştıktan sonra yeniden denize dalarak gözden kayboldu.

Kumyalı Balıkçı Barınağı sakinlerinden kıyı balıkçısı Ahmet Yeşil, su samurunu ilk gördüğünde şaşkınlık yaşadığını belirterek, "Balıktan dönmüş ağlarımı toplarken yanıma geldi. İlk başta çok şaşırdım, daha sonra balık ikram ettim. Balığı yedikten sonra denize girerek gözden kayboldu. Ertesi akşam ise yanında bir başka su samuru ile birlikte tekrar geldi. Verdiğimiz balıkları yedikten sonra yeniden denize daldılar. Nesli koruma altında olan su samurlarını bu kadar yakından görmek ve beslemek bizim için çok farklı ve güzel bir duyguydu" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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