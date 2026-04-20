Karaca Giresun'un Görele ilçesinde şehir merkezine indi: iki araca çarptı, gözden kayboldu

Giresun'un Görele ilçesinde şehir merkezine inen bir karaca, iki araca çarptıktan sonra gözden kayboldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezine inen karaca kısa süreli paniğe neden oldu. Kontrolsüz şekilde koşan hayvan, önce park halindeki bir minibüse ardından da seyir halindeki başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yön değiştiren karaca, hızla bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

Yaşanan anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde karacanın hızla ilerlediği ve art arda iki araca çarptıktan sonra uzaklaştığı görülüyor. Olayda araçlarda maddi hasar oluştu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı