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Giresun'da HES tahliyesiyle oluşan yapay şelale görsel şölen sunuyor

Giresun'da HES tahliyesiyle oluşan yapay şelale görsel şölen sunuyor
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Giresun'un Doğankent ilçesindeki Hidroelektrik Santrali'nde kontrollü su tahliyesi sonucu oluşan yapay şelale, etkileyici görüntülerle doğa tutkunlarının ilgisini çekti.

Giresun'un Doğankent ilçesinde bulunan Hidroelektrik Santrali'nde (HES) gerçekleştirilen su tahliyesi sonucu oluşan yapay şelale, ortaya çıkardığı etkileyici görüntülerle ilgi odağı oldu.

Son aylarda etkili olan yağışlar nedeniyle birçok barajda doluluk oranları yüzde 100'ün üzerine çıkarken, taşkın riskine karşı yapılan tahliyeler bazı bölgelerde sel ve su baskınlarına yol açtı. Doğankent ilçesinde Harşit Vadisi üzerinde yer alan Hidroelektrik Santrali'nde gerçekleştirilen kontrollü su tahliyesi ise doğa tutkunlarına görsel şölen sundu.

1960'lı yıllarda Uluslararası İran Karayolu güzergahında kurulan santralde, fazla suyun tahliye edilmesiyle oluşan yapay şelale, özellikle yaylalardaki karların erimesi ve yoğun yağışların ardından yılda birkaç kez ortaya çıkıyor. Suyun tahliye sürecinde oluşan şelale, bölgenin dikkat çeken doğal güzelliklerinden biri haline geliyor.

Havaların yağışlı seyretmesi ve yüksek kesimlerdeki karların erimeye başlamasıyla yeniden oluşan yapay şelale, dron ile görüntülenirken, ortaya çıkan manzara izleyenleri hayran bıraktı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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