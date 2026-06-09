Giresun'da aşırı yağışların bilançosu büyüyor

Giresun'da son bir ayda etkili olan olan aşırı yağışların ardından il genelinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle toplam 68 konutun tedbir amaçlı tahliye edildiği belirtildi.

Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, aşırı yağışların il merkezi ile çeşitli ilçe, köy ve mahallelerde heyelan ve kaya düşmesi olaylarına neden olduğu belirtildi. Yaşanan afetler nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar ve yol kapanmaları meydana gelirken, çok sayıda konutun da risk altında kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, "AFAD ekiplerince sahada yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık Beldesi sınırları içerisinde iki ayrı bölgede dairesel kayma şeklinde heyelan meydana geldiği tespit edildi. Yapılan gözlemlerde konutlarda oturulamayacak düzeyde yapısal hasar belirlenmemesine rağmen, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 11 konutun geçici olarak tahliye edildi. Kovanlık Beldesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle 6 konut tahliye edilirken, Bulancak ilçesine bağlı Bayındır Köyü'nde yaklaşık 50 bin metrekarelik alanı etkileyen heyelan sonucunda risk alanında bulunan 16 konut boşaltıldı. Bayındır Köyü Çınarlık Mahallesi'nde ise ilave 5 konut için nakil kararı alındı. Tandır Köyü'nde meydana gelen heyelanın 2 konutu etkilediği belirlenirken, Aydındere Beldesi'nde 3 konutun heyelandan etkilendiği tespit edildi. Bu konutlardan 2'sinin önlem alınana kadar geçici olarak tahliye edildi, 1 konut için ise kalıcı nakil kararı verildi. Bulancak ilçesine bağlı Ardahan Köyü'nde meydana gelen heyelanın da 11 konutu etkilediği tespit edildi. Bulancak ile beraber diğer ilçelerde 8 Haziran 2026 tarihi itibarıyla il genelinde toplam 68 konut heyelan olaylarından etkilendiği ekipler tarafından tespit edilerek gerekli tedbirler alındı" denildi.

Öte yandan il genelinde heyelan nedeniyle yapılan ihbarlar doğrultusunda saha incelemelerinin ve risk değerlendirme çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı