Gecikmeli gelen allı turnalar Erçek Gölü'nde göç hazırlığına başladı

Van Gölü Havzası'na bu yıl iklimsel şartlar nedeniyle gecikmeli olarak ulaşan allı turnalar (flamingolar), konaklama noktaları olan Erçek Gölü Sulak Alanı'nda gökyüzünü ve su yüzeyini adeta pembe bir şölene bürüdü.

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından ve uluslararası ölçekte önemli kuş alanı statüsüne sahip Erçek Gölü, her yıl olduğu gibi bu sezon da binlerce allı turnaya ev sahipliği yapıyor. Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz göç rotası üzerinde bulunan göl, zengin besin yapısı ve sığ sularıyla kuşlar için ideal bir beslenme ve dinlenme ortamı sunuyor. Halk arasında allı turna olarak bilinen flamingolar, havzadaki sulak alanlarda bir araya gelerek güzel görüntüler oluşturdu. Pembe ve beyaz tonlarıyla dikkat çeken flamingoların su üzerindeki hareketleri ve toplu halde uçuşları, bölgenin doğal güzelliğine ayrı bir renk kattı. Her yıl çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan havza, bu yıl geç gelen allı turnalarıyla da doğa tutkunlarının ilgisini çekti. Van Gölü havzasında konaklayan flamingolar, hem doğal yaşamın zenginliğini gözler önüne serdi hem de fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareler yakalama fırsatı sundu.

"Allı turnalar göç hazırlığına başladı"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Merkezi Van Gölü Havzası'ndaki bütün yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilendiğini, yaban hayatın çevresinin bozulmadan gelecek nesillere aktarılmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Van Gölü Havzası sulak alandan zengin olması, bu zenginliğini de sucul yaban hayat hayvanları daha çok görülmekte. Bunlardan bayrak türleri görülen allı turnalar, Van Gölü Havzası'nda eskiden Nisan'ın başlarında geliyordu, Ekim'in sonlarında da burayı terk ediyorlardı. Ama yaban hayvanları hele hele flamingolar bir meteoroloji uzmanı. Kışın nasıl geçeceğini, soğukluğu tahmin ettiklerinden dolayı iklimde de kaymayı hepimiz görmekteyiz. Bu sene allı turnalar baharda az sayıda gelmelerine rağmen günümüzde şimdi göç hazırlığına da başlanmasıyla beraber toplu halde Van Gölü Havzası'nın bütün bölgesinde, sulak alanlarında flamingoları görmek, allı turnaları görmek mümkün. Erçek Gölü'nde Karakündüz mevkiine doğru çok sayıda allı turnalar göç hazırlığına başlamak üzere. Eğer bir yere selam göndermek isteyen vatandaşlarımız varsa allı turnalarla istediği yere selam gönderebilirler. Ama her sene iklim değişikliğine bağlı bir birkaç kafile Van'da konaklamaktaydılar. Eğer iklim böyle giderse, yumuşama böyle küresel ısınma böyle giderse bundan sonra da kışları daha çok sayıda allı turnayı görmek mümkün olacak" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı