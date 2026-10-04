Gaziantep'te sağanak nedeniyle yollar göle döndü, Valilik vatandaşları uyardı

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Gaziantep'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmurda yollar göle döndü.

Gaziantep'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur yolları göle çevirirken, sürücüler zor anlar yaşadı. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı. Öte yandan Gaziantep Valiliği yağışın sabaha kadar etkili olmasının beklendiğini açıklayarak, vatandaşları uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı