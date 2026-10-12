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Gaziantep'te sağanak nedeniyle yollar göle dönerken sürücüler trafikte zorlandı

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Gaziantep'te sağanak nedeniyle yollar göle dönerken sürücüler trafikte zorlandı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Gaziantep'te öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Gaziantep'te etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte, cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle yollar göle dönerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Gaziantep için yaptığı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından kentte öğle saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini gösterdi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Yollarda biriken yağmur suları, trafikte ilerleyen sürücülere zor anlar yaşattı. Su birikintilerinin bulunduğu yollardan geçmek zorunda kalan araç sürücüleri, araçlarının kontrolünü sağlamak ve su sıçramasını önlemek amacıyla hızlarını düşürerek ilerledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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