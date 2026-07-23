Haberler

Karaca, kurt, porsuk ne ararsan var... Ağzında karaca taşırken görüntülendi

Karaca, kurt, porsuk ne ararsan var... Ağzında karaca taşırken görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'daki Ganos Dağları'na yerleştirilen fotokapanlar, kurt, porsuk, karaca, çakal, tilki, yaban domuzu, yabani tavşan, kartal ve baykuş gibi birçok yaban hayvanını doğal ortamında görüntüledi.

Tekirdağ'daki Ganos Dağları'na yerleştirilen fotokapanlar, bölgenin zengin yaban hayatını gözler önüne serdi. Nadir anların kaydedildiği görüntülerde kurt, porsuk, karaca, çakal, tilki, yaban domuzu, yabani tavşan, kartal ve baykuş doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

Ganos Dağları'nın farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlar, insan gözünden uzak kalan yaban hayatına ait dikkat çekici görüntüler kaydetti. Doğal yaşamın kesintisiz sürdüğü bölgede çok sayıda yaban hayvanı objektiflere yansıdı.

Görüntülerde yabani tavşanların ormanlık alanda dolaştığı, karacaların doğal yaşam alanlarında beslendiği, porsuk, kurt ve tilkilerin gece saatlerinde hareket ettiği, yaban domuzunun halinde ilerlediği anlar yer aldı. Kartal ve baykuş gibi yırtıcı kuşlar da fotokapanlara yansıyan türler arasında bulundu.

En dikkat çeken görüntülerden biri ise ağzında karaca taşıyan bir çakal oldu. Doğadaki yaşam döngüsünü gözler önüne seren görüntü, yaban hayatının doğal işleyişini tüm gerçekliğiyle ortaya koydu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu

Milyonları ilgilendiriyor! Maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu
Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Kenevir tarlasına çevirmiş

Ezel Akay'ın evinden inanılmaz görüntüler! Gören küçük dilini yuttu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi

Dünya Kupası finalinde Acun'un eşine tribünlerden büyük tepki
Ünlü isimden hamile kalıp çocuk doğuran kadına büyük şok: Benden değil

Ünlü isimle birlikte oldu, doğurduğu bebekle ortada kaldı
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek

Yeni düzenleme resmen kabul edildi! Ehliyetler hemen iptal edilecek
Akılalmaz görüntü! Yaklaşınca gerçeği fark etti ama çaresiz bekleyiş acı sonla bitti

Akılalmaz görüntü! Dakikalar süren çaresiz bekleyiş acı sonla bitti
Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı

Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı! Kasa doldu
Mayosundan silahını çıkarıp tetiğe bastı! Plaj çığlık sesleriyle inledi

Bunu kimse beklemiyordu! Denizden çıkıp mayosundaki silaha sarıldı
Tatile giden Burcu öğretmenin evini çaldılar

Burcu öğretmen yıkıldı! Tatile gitti, döndüğünde evi yerinde yoktu