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Fare yakalamak için kurulan tuzaktan adeta mini hayvanat bahçesi çıktı

Fare yakalamak için kurulan tuzaktan adeta mini hayvanat bahçesi çıktı
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Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bir vatandaşın fare yakalamak amacıyla kurduğu yapışkanlı tuzağa yılan ve çok sayıda kertenkelenin yapışması ilginç görüntüler oluşturdu.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir vatandaşın fare yakalamak amacıyla kurduğu yapışkanlı tuzağa yılan ve çok sayıda kertenkelenin yapışması ilginç görüntüler oluşturdu.

Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal Aşağıkepen Mahallesi'nde evinde fare olduğundan şüphelenen bir vatandaş, kemirgeni yakalamak için karton üzerine yapışkan sürerek yere bıraktı. Bir süre sonra tuzağı kontrol etmeye giden ev sahibi, gördüğü manzara karşısında hayrete düştü. Kurulan yapışkanlı tuzağa hedeflenen farenin uğramadığı, buna karşılık kartonun üzerine bir yılan ile çok sayıda kertenkelenin yapıştığı görüldü. Hareket edemeyerek tuzağa saplanıp kalan sürüngenlerin oluşturduğu görüntü adeta mini bir doğa belgeselini andırdı. Tuzağın amacının dışına çıkarak farklı sürüngenleri yakalaması mahalle sakinleri arasında da hayretle karşılanırken, ortaya çıkan ilginç görüntü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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