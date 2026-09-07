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Sonbaharda Bahçelerin Gözdesi: Kasımpatı ve Sıklamen

Sonbaharda Bahçelerin Gözdesi: Kasımpatı ve Sıklamen
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Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların bahçe ve balkonlarını renklendirmek için en çok tercih ettiği çiçekler kasımpatı ve sıklamen oldu. Sonbaharın solgun renklerine canlılık katan bu çiçekler, yanık turuncu, parlak sarı ve kızıl tonlarıyla görsel şölen sunuyor.

Sonbaharla birlikte kasımpatı ve sıklamen çiçeğine ilgi arttı. Bahçe ve balkonları renklendiren çiçekler, vatandaşların en çok tercih ettiği türler oluyor.

Havaların soğumaya başlamasıyla vatandaşların en çok tercih ettiği çiçekler kasımpatı ve sıklamen oldu. Sonbaharın getirdiği solgun ve sakin renklere karşı canlılık katan bu çiçekler, bahçe ve balkonları renklendiriyor. Kızılın iç ısıtan dokusuyla buluşan yanık turuncu ve parlak sarılar görsel şölen sunuyor. Kokularıyla hayran bırakan çiçekler, renkleriyle de etrafını güzelleştiriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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