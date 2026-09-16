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Eskişehir Valiliği’nden 9 ilçe için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

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Eskişehir Valiliği, yarın kentin güney ve doğu kesimlerinde yer alan 9 ilçede yarın etkili olması beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Eskişehir Valiliği, yarın kentin güney ve doğu kesimlerinde yer alan 9 ilçede yarın etkili olması beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Meteorolojik verilere dayandırılarak yapılan son değerlendirmelere göre, Eskişehir genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren hava şartlarının olumsuz seyretmesi bekleniyor. Özellikle ilin güney ve doğu kesimlerinde yer alan Han, Çifteler, Mahmudiye, Alpu, Seyitgazi, Beylikova, Mihalıççık, Sivrihisar ve Günyüzü ilçelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu bekleniyor

Valilik tarafından yapılan uyarıda; kuvvetli yağışlarla birlikte meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkat çekildi. Vatandaşların ve ilgili kurumların muhtemel risklere karşı tedbirli ve hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulandı.

Uyarının 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla başlayıp, aynı gün akşam saat 21.00'e kadar geçerli olacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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