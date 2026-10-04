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Eskişehir Tepebaşı'nda yiyecek arayan tilki cep telefonu kamerasına yansıdı

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Eskişehir Tepebaşı'nda yiyecek arayan tilki cep telefonu kamerasına yansıdı
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Eskişehir Tepebaşı'ndaki Yaşamkent Mahallesi'nde gece sokaklarda yiyecek arayan tilki, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşın gel gel diyerek seslendiği tilki, bir süre sonra gözden kayboldu.

Eskişehir'de gece saatlerinde sokaklarda yiyecek arayan bir tilki, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tepebaşı ilçesi Yaşamkent Mahallesi sakinlerinin gece saatlerinde fark ettiği tilki, aç olduğu ve yiyecek aradığı izlenimi vererek sokaklarda dolaşmaya başladı. O sırada çevrede bulunan bir vatandaş, cep telefonuyla kayda aldığı tilkiye "gel gel" diyerek seslendi ve sevmek istedi. Yabani hayvanın insanlara karşı yaşadığı tedirginlik ve bölgedeki hareketli halleri kısa süreliğine kameralara kaydedilirken, tilki bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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