Eskişehir Sivrihisar'da yoğun sis görüş mesafesini düşürdü, ulaşımı aksattı

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis, görüş mesafesini düşürerek günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren sisli hava etkisini hissettirmeye başladı. İlçe merkezinde ve bağlantı yollarında yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer önemli ölçüde düştü. Görüş mesafesinin azalmasıyla birlikte hem kent içi trafikte hem de ilçeden geçen kara yollarındaki araç ulaşımında yavaşlama yaşanırken, sürücüler ve vatandaşlar yoğun sis altında ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı