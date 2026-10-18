Eskişehir Seyitgazi'de İdrisyayla Mahallesi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı yüksek rakımlı İdrisyayla Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası yerleşim yeri beyaza büründü.

Eskişehir genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Seyitgazi ilçesine bağlı bin 470 rakımlı İdrisyayla Mahallesi'nde dün akşam ezanının ardından başlayan kar yağışı, gece boyunca aralıklarla sürdü. Yağışın ardından köy genelinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye kadar ulaştı. Yüksek kesimlerdeki yerleşim yerini tamamen kaplayan kar nedeniyle mahallede kartpostallık görüntüler oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı