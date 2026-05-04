Eskişehir'in bazı ilçeleri güne beyaz örtüyle uyandı

Eskişehir'in bazı ilçeleri güne beyaz örtüyle uyanırken, mayıs ayında kar yağması bölge sakinlerini hayrete düşürdü.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahmin ettiği üzere Eskişehir'in çeşitli noktalarında kar yağışı etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde daha yoğun olan kar, Seyitgazi, Mihalgazi, Sarıcakaya ve Mihalıççık ilçelerini beyaza bürüdü. Güne beyaz örtüyle uyanan ilçe sakinleri hem hayret hem de mutluluk yaşadı. Kar yağışının mayıs ayında olması ise kiraz üreticilerini düşündürdü. - ESKİŞEHİR

