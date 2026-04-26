Eskişehir'de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir ve çevresi için yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunurken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; Eskişehir genelinde havanın parçalı az bulutlu olacağı ve sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Ayrıca Eskişehir ve çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Rüzgarın ise batı ve kuzeybatı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette, yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.

Öte yandan; günün en yüksek hava sıcaklığı 22 derece ile Odunpazarı ve Alpu, en düşük hava sıcaklığının ise 16 derece ile Mihalıççık ilçesi olması öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı