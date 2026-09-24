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Eskişehir'de sıcaklık normallerin altında, en yüksek 23 derece bekleniyor

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Eskişehir bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek. Sabah yer yer pus beklenirken, en yüksek sıcaklığın 23 dereceyle Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı tahmin ediliyor.

Eskişehir'in içinde bulunduğu bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölgede havanın parçalı az bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer pus hadisesinin görüleceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 23 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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