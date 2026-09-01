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Eskişehir'de Sıcaklık Artışı Bekleniyor

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Meteoroloji verilerine göre bölgede hava sıcaklığı 2-4 derece artacak. Parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, en yüksek değerler Sarıcakaya'da 37, Mihalgazi'de 35 derece olacak; meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Eskişehir'in içinde olduğu bölgede hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette edeceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 37 derece ile Sarıcakaya ve 35 derece ila Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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