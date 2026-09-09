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Eskişehir’de sıcaklığın 1 ila 3 derece artması bekleniyor

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Eskişehir’in içinde olduğu bölgede hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Eskişehir'in içinde olduğu bölgede hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 37 derece ile Sarıcakaya ve 36 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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