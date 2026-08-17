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Eskişehir'de Sıcaklık Artışı Bekleniyor

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Meteoroloji verilerine göre Eskişehir'in bulunduğu bölgede hava sıcaklığının 1-3 derece artması bekleniyor. Parçalı ve az bulutlu geçecek havanın ardından akşam açık olacak. Rüzgar kuzeyden hafif, öğle saatlerinde kısa süreli kuvvetli esecek. En yüksek sıcaklık Sarıcakaya'da 35 derece öngörülüyor.

Eskişehir'in içinde olduğu bölgede hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren ise az bulutlu ve açık olacağı değerlendiriliyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinde yer yer kısa süreli kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 35 derece ile Sarıcakaya ve 34 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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