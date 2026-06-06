Haberler

Eskişehir'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Eskişehir'de bugün öğle saatlerinden sonra ve bu akşam ilk saatlerde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, yağışların ardından bölge genelinde havanın kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere az bulutlu ve açık olacağı değerlendiriliyor. Yayınlanan hava tahmin raporunda, yağış anında kuvvetli rüzgar, kısa süreli kuvvetli yağış, yerel dolu yağışı ve yıldırım gibi olumsuzluklar meydana gelebildiği belirtildi. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise kuzey yönlerden sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette, bugün öğle saatleri ile bu akşam saatlerinde orta kuvvette; yağış öncesi ve yağış anında kısa süreli kuvvetli eseceği öngörülüyor. Güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 34 derece ile Sarıcakaya ve 32 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Kürt kadın' fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma

"Kürt kadın" fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç için harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Aziz Yıldırım'dan seçime 1 gün kala büyük bomba! Süper Lig'i sallayacak

Seçime 1 gün kala bombayı patlattı! Süper Lig'i sallayacak
Hafif ticari araç takla attı: 1’i bebek 3 ölü, 4 yaralı

Hafif ticari araç takla attı, can pazarı yaşandı: 1’i bebek 3 ölü
Soyunma kabininde kendisini ve arkadaşını gizlice çeken sapığı böyle yakaladı

Kendisini ve arkadaşını gizlice çeken kabin sapığını böyle yakaladı
Bu kitle bir insanın karnından çıktı! Doktor tek başına kaldıramadı

Bu kitle bir insanın karnından çıktı! Doktor tek başına kaldıramadı
DEM Partili isimlerden Rahmi Koç'a salvolar: Hiç utanma yok

Pervin Buldan'dan güldürmeyen fıkraya salvo! Sadece 2 cümle yazdı
Canlı: Fenerbahçe'de seçim günü

Canlı: Fenerbahçe'de büyük gün