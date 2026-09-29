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Eskişehir'de sağanak yağış sürerken sıcaklığın 1 ila 3 derece artması bekleniyor

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Eskişehir'de sağanak yağışların sürmesi, hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre en yüksek sıcaklığın 20 dereceyle Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor; kent için güncel uyarı bulunmuyor.

Eskişehir'de yağışların devam edeceği, hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı öngörülüyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölgede havanın çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerde hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Eskişehir için güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 20 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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