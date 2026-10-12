Eskişehir'de sağanak yağış nedeniyle Kanlıkavak Parkı boş kaldı

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Eskişehir'de etkili olan sağanak yağış sebebiyle çevre boş kaldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün tahmin ettiği üzere Eskişehir'de sağanak yağış etkili oldu. Yağış, saat 13.00 sıralarında aniden bastırdı. Vatandaşların ıslanmamak için açık alanlarda bulunmadığı, Odunpazarı ilçesindeki Kanlıkavak Parkı'nda çevrenin boş kaldığı görüldü. An itibariyle devam eden yağışın ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı