Eskişehir genelinde sağanak yağış bekleniyor

Eskişehir genelinde bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Meteoroloji yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışına karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; Eskişehir genelinde havanın çok bulutlu olacağı ve gündüz sıcaklıkların 1 ila 3 derece arasında azalması bekleniyor. Eskişehir'in bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor. Ayrıca meteoroloji gök gürültülü sağanak yağış esnasında yıldırım, kısa süreli kuvvetli yağış, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların meydana gelebilme, ihtimaline karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Rüzgarın ise batı ve güneybatı, zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden genellikle orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

Öte yandan; günün en yüksek hava sıcaklığı 23 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi, en düşük hava sıcaklığının ise 16 derece ile Mihalıççık ilçesi olması beklenirken Odunpazarı'nın ise 22 derece olması öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

