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Eskişehir'de sağanak başlayınca hava sıcaklığı 14 dereceye kadar düştü

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Eskişehir'de sağanak başlayınca hava sıcaklığı 14 dereceye kadar düştü
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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün öngördüğü üzere Eskişehir'de öğlen saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte kent merkezinde gündüz sıcaklığı 14 dereceye kadar düşerken, gece sıcaklığın 10 derecenin altına inmesi bekleniyor.

Eskişehir'de beklenen sağanak yağış etkili olurken, hava sıcaklığı 14 dereceye kadar düştü.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün tahmin ettiği üzere Eskişehir'de yağış başladı. Öğlen saatlerine doğru başlayan sağanak birlikte hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Yağış sırasında vatandaşlar ıslanmamak için şemsiye kullandı. Şu anda yavaş şekilde devam eden yağışın ilerleyen saatlerde etkisini artırabileceği öngörülüyor.

Bugün yayımlanan hava tahmin raporunda, Eskişehir'de hava sıcaklığının 3 ila 6 derece düşmesi beklendiği belirtilmişti. Meteorolojik verilere göre, yağışın başlamasıyla birlikte kent merkezinde gündüz sıcaklık değeri 14 dereceye kadar düştü. Gece sıcaklığının 10 derecenin altına düşmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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