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Eskişehir'de 'mavi ay' görsel şölen oluşturdu

Eskişehir'de 'mavi ay' görsel şölen oluşturdu
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Eskişehir'de astrofotoğrafçı Murat Oktay, halk arasında 'Mavi Ay' olarak bilinen mayıs ayının dolunayını görüntüledi. Muhteşem kareler izleyenleri hayran bıraktı.

Eskişehir'de astrofotoğrafçılıkla ilgilenen Murat Oktay, halk arasında 'Mavi Ay' olarak da bilinen mayıs ayının dolunayını görüntüledi.

Eskişehir'de 6 yıldır astrofotoğrafçılık hobisiyle ilgilenen Murat Oktay, Odunpazarı ilçesine bağlı Uluçayır Mahallesi'nde gökyüzü meraklılarını heyecanlandıran bir çekime imza attı. Mayıs ayının dolunayını kadrajına alan Oktay'ın objektifinden çıkan ve "Mavi Ay" olarak adlandırılan dolunay karesi, izleyenleri hayran bıraktı. Ortaya çıkan muhteşem manzara mest ederken, Oktay bu yıl takvim düzeni nedeniyle gökyüzünde 12 yerine 13 dolunay görüleceğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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