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Ana arterle kesişiminde sürekli kaza olan sokak için tedbir alınması bekleniyor

Ana arterle kesişiminde sürekli kaza olan sokak için tedbir alınması bekleniyor
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Eskişehir'de Laleli Sokak ile ana arter kesişiminde sık sık kaza yaşanıyor. Mahalle sakinleri tek yön tabelası, kasis ve yol onarımı talep ediyor.

Eskişehir'de ana arterle kesişiminde sürekli kazaların olduğu Laleli Sokak için tedbir alınmasını bekleyen mahalleli, sokağa tek yön tabelası konulmasını, kasis yapılmasını ve yoldaki çukurların onarılmasını istiyor.

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Laleli Sokak ve 3070. Sokak'ın kesişimi, trafik kazalarının sıklıkla meydana geldiği bir nokta olarak biliniyor. Ulusal Egemenlik Bulvarı yönünden gelip sürat yaparak ana artere çıkan araçlar hem kendi hem de çevre sakinlerinin canını tehlikeye atarken, bu soruna artık çözüm üretilmesi talep ediliyor. Mahalle sakinleri, muhtemel kazaların önüne geçilmesi için sokağa tek yön tabelası konulması ve kasis yapılması gerektiğini düşünüyor. Ayrıca, yoldaki derin çukurların da ilgili kurumlar tarafından onarılması bekleniyor.

"Son sürat gelip kaza yapıyorlar, çukurlara da aldırış eden yok"

Konuyla ilgili şikayetini anlatan mahalle sakini Ekrem Kaya, "Burası asfalt halindeydi, yol bozuldu. Bir sürü çukurlar var ve yukarıdan araç gelince haliyle her yer toz toprak oluyor. Ulusal Egemenlik tarafından buraya trafik gönderiyorlar, araçlar geliyorlar, sabahları karşıya geçmeye çalışıyorlar. Son sürat gelip kaza yapıyorlar, çukurlara da aldırış eden yok. Sokağın sonu çok kısa bir mesafede olduğu için, ana artere bağlandığı noktada kazalar oluyor. Her ne kadar kamera ve tepegöz olsa da Batıkent tarafından buraya trafik akıyor. Ana artere katılmak isteyen araçlar da muhakkak bir kazaya karışıyor. Biz bu sokağın, Ulusal Egemenlik ya da Baksan tarafından girişi olmayacak şekilde tek yön haline getirilmesini, yollara da asfaltlarının atılmasını istiyoruz. Biz burada mağduriyet yaşıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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