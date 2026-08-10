Haberler

Eskişehir'de Açık Elektrik Panosu Tehlike Saçıyor

Eskişehir'de Açık Elektrik Panosu Tehlike Saçıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir inşaatın elektrik panosu kapağı açık ve kabloları dışarıda bırakılmış durumda. Bu durum, sokaktan geçen vatandaşlar ve özellikle çocuklar için ciddi bir tehlike oluşturuyor; mahalle sakinleri durumdan endişeli.

Eskişehir'de bir inşaata ait kapağı açık ve kabloları dışarıda bırakılan elektrik panosu, çevredeki vatandaşlar için büyük bir tehlike oluşturuyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Boyacılar sokak üzerinde devam eden bir inşaat çalışmasında kullanılan elektrik panosu açıkta bırakıldı. Panonun kapaklarının tamamen açık olması ve içindeki devreler ile çevresindeki elektrik kablolarının korumasız şekilde dışarı sarkması mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Pana, sokaktan geçen yayalar ve özellikle çevrede oyun oynayan çocuklar için ciddi bir risk barındırıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı

Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana'da eski eşin bıçaklı saldırısı: Kadın komada

13 gün önce "mezar yeri alacağım" demişti; defalarca bıçakladı
Herkes İbrahim Tatlıses diye biliyor! 'Beni keşfeden kişi...'

Herkes İbrahim Tatlıses diye biliyor! "Beni keşfeden kişi..."
Çekmeyin dedi, dinletemedi! Kadın hostesin kendisini çeken yolculara tepkisi viral oldu!

Kadın hostesin kendisini çeken yolculara tepkisi viral oldu!
İstanbul karanlığa gömülecek: 22 ilçede 9 saat sürecek

İstanbul karanlığa gömülecek: 22 ilçede 9 saat sürecek
Fenerbahçe'de deprem! 2 yıldız Sturm Graz maçı kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe'de deprem! Kadrodan çıkarıldılar
Çerçeve yasa çatlağı! 3 milletvekili 'hayır' diyeceğini açıkladı, Özel acil toplantı çağrısı yaptı

Vekiller "hayır" kararı aldı, genel başkan herkesi toplantıya çağırdı
Süper Lig ekibi kaybolan futbolcusu için Müge Anlı'ya seslendi

Süper Lig ekibi kaybolan futbolcusu için Müge Anlı'ya seslendi