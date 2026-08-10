Eskişehir'de Açık Elektrik Panosu Tehlike Saçıyor
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir inşaatın elektrik panosu kapağı açık ve kabloları dışarıda bırakılmış durumda. Bu durum, sokaktan geçen vatandaşlar ve özellikle çocuklar için ciddi bir tehlike oluşturuyor; mahalle sakinleri durumdan endişeli.
Eskişehir'de bir inşaata ait kapağı açık ve kabloları dışarıda bırakılan elektrik panosu, çevredeki vatandaşlar için büyük bir tehlike oluşturuyor.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Boyacılar sokak üzerinde devam eden bir inşaat çalışmasında kullanılan elektrik panosu açıkta bırakıldı. Panonun kapaklarının tamamen açık olması ve içindeki devreler ile çevresindeki elektrik kablolarının korumasız şekilde dışarı sarkması mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Pana, sokaktan geçen yayalar ve özellikle çevrede oyun oynayan çocuklar için ciddi bir risk barındırıyor.