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Kaldırıma sorumsuzca bırakılan inşaat artıkları

Kaldırıma sorumsuzca bırakılan inşaat artıkları
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Eskişehir Eskibağlar Mahallesi'nde bir kaldırıma gelişigüzel bırakılan inşaat molozları yayaların geçişini engelliyor. Vatandaşlar trafiğe çıkmak zorunda kalırken, yetkililerden acil çözüm bekleniyor.

Eskişehir'de bir sokaktaki kaldırıma adeta sorumsuzca bırakılan inşaat artıkları vatandaşların yürümesine engel oluyor.

Eskibağlar Mahallesi Akmescit Sokak üzerinde bulunan bir kaldırıma kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce inşaat atıkları bırakıldı. Kaldırımı tamamen kapatan molozlar nedeniyle yayalar zor anlar yaşadı. Kaldırımdan yürüyemeyen mahalle sakinlerinin, aktif araç trafiğinin aktığı yola inerek ilerlemek zorunda kaldığı görüldü. Can güvenliklerinin tehlikeye girdiği belirten mahalle sakinleri, yetkililerden duruma acil bir çözüm bekliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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