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Eskişehir'de Parçalı Bulutlu Hava

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Meteoroloji verilerine göre Eskişehir'de hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklıklar mevsim normallerinde. Rüzgar öğleden sonra kuzeyden orta kuvvette esecek. En yüksek sıcaklık Sarıcakaya ve Mihalgazi'de 37 derece bekleniyor.

Eskişehir'in içinde olduğu bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği değerlendiriliyor. Rüzgarların sabah saatlerinde hafif, öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kısa süreli kuvvetli esmesi bekleniyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 37 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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