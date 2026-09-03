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Eskişehir'de Hava Parçalı Bulutlu, Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor

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Eskişehir ve çevresinde havanın az bulutlu, zamanla parçalı ve açık geçmesi beklenirken, sıcaklık değişmeyecek. Rüzgarın bazı bölgelerde kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 36 derece ile Mihalgazi ve Sarıcakaya'da olacak.

Eskişehir'in içinde olduğu bölgede havanın az bulutlu, zamanla parçalı ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarların Kuzeyli yönlerden sabah ve gece saatlerinde hafif, öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde orta kuvvette; Bursa ve Bilecik çevreleri ile Eskişehir ve Kütahya'nın kuzey kesimlerinde zaman zaman kısa süreli kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 36 derece ile Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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