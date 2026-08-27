Eskişehir'de Aşırı Sıcak: Sarıcakaya'da 37 Derece

Eskişehir'de mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının bugün Sarıcakaya ilçesinde 37 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölgede havanın az bulutlu açık geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, öğle saatlerinden sonra orta kuvvette, zaman zaman kısa süreli kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 37 derece ile Sarıcakaya ve 36 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı