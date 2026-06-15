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Eskişehir'de sıcaklığın 3 ila 5 derece artması bekleniyor

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Meteoroloji verilerine göre Eskişehir'de hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak, rüzgar hafif esecek. En yüksek sıcaklık Sarıcakaya'da 35 derece olacak.

Eskişehir'de günün en yüksek hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği değerlendiriliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden hafif olarak esmesi bekleniyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 35 derece ile Sarıcakaya ve 34 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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