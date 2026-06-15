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Nefes borusuna kek kaçan sürücü, polisin heimlich manevrasıyla kurtuldu

Nefes borusuna kek kaçan sürücü, polisin heimlich manevrasıyla kurtuldu
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Çankırı'da seyir halindeyken nefes borusuna kek kaçan sürücü, polis ekiplerinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çankırı'da aracıyla seyir halindeyken sürücünün nefes borusuna kek kaçtı, polisin heimlich manevrası sürücünün hayatını kurtardı.

Olay, il merkezi Yapraklı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde ilerleyen bir aracın sürücüsünün yediği kek, nefes borusuna kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken sürücü kendisini araçtan dışarı attı. O esnada durumu fark eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis ekipleri sürücüye heimlich manevrasıyla hemen müdahale etti. Sürücünün soluk borusunu tıkayan kek, polis ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı tekrar nefes alması sağlandı.

O anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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