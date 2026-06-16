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Eskişehir'de sıcaklığın 2 ila 4 derece artması bekleniyor

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Meteoroloji verilerine göre Eskişehir'de hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak, en yüksek sıcaklık 38 dereceyle Sarıcakaya'da ölçülecek.

Eskişehir'de hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı, Sarıcakaya ilçesinde 38 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği değerlendiriliyor. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 38 derece ile Sarıcakaya, 33 derece ile Odunpazarı ve Alpu ilçelerinde olması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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