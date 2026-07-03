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Eskişehir'de havanın az bulutlu olması bekleniyor.

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Meteoroloji verilerine göre Eskişehir bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek, sıcaklıkta önemli değişiklik beklenmiyor. En yüksek sıcaklık Sarıcakaya ve Mihalgazi'de 38 derece olacak.

Eskişehir'in içinde bulunduğu bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinde kısa süreli kuvvetli eseceği değerlendiriyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 38 derece ile Sarıcakaya ve 38 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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