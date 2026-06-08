Eskişehir'de havanın açık olması bekleniyor

Eskişehir'in içinde olduğu bölgede havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yer yer kısa süreli kuvvetli eseceği değerlendiriliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 35 derece ile Sarıcakaya ve 33 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı