Ekişehir'de gün batımı görsel şölen sundu

Eskişehir'de gün batımıyla ortaya çıkan renk cümbüşü görsel şölen sundu.

Eskişehir'de güneşin batışıyla birlikte gökyüzünde oluşan renk cümbüşü, güzel manzaralar ortaya çıkardı. Bulutların arasına sızan güneş ışınlarının gökyüzünü kırmızı, turuncu ve pembe tonlarına boyadığı anlar vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Günün yorgunluğunu üzerlerinden atmaya çalışan sürücüler, akşam trafiğinde ilerlerken bu eşsiz doğa olayıyla karşılaştı. Bazı sürücüler ve vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu o anlar, Eskişehir'in doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı