Eskişehir'de iri çekirgeler görülmeye devam ediliyor

Eskişehir'de son 1 hafta içerisinde 3'üncü defa iri çekirge görüldü.

Son günlerde gündem haline gelen iri çekirgeler Eskişehir'de de görülmeye başlandı. Şehrin farklı noktalarında vatandaşın karşısına çıkan iri çekirgelerden bir başkası, bu defa Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Yalaman Sokak üzerinde görüldü. Kaldırım taşının üzerinde bulunan ve büyük boyutu ile göze çarpan çekirge karşısında hayret yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı